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Türkmen Kültürüyle Gönüller Birleşti: Saadet Partisi Akkışla Festivalinde

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun ve yönetim kurulu üyeleri, Akkışla Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği'nin Kesdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlediği Akkışla Türkmen Festivali'ne katılarak bölge halkıyla bir araya geldi. Festival, samimi atmosferi ve kültürel coşkusuyla dikkat çekti.

Türkmen Kültürüyle Gönüller Birleşti: Saadet Partisi Akkışla Festivalinde

Genel Başkan Arıkan'dan Telefonla Selam Yoğun programı nedeniyle festivale katılamayan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, etkinliğe canlı yayın bağlantısıyla dahil oldu. Akkışla halkına sevgi dolu mesajlar ileten Arıkan, ilçeye duyduğu güveni vurguladı:

“Akkışla, Kayseri’mizin en güzel ilçelerinden biri. Potansiyeliyle çok daha iyi yerleri hak ediyor.”

Stantlar Gezildi, Kültür Paylaşıldı Festival süresince Saadet Partisi heyeti, halkla buluşarak sohbet etti; yerel stantları ziyaret edip geleneksel etkinliklere eşlik etti. Katılımcılar, Türkmen kültürünü tanıtma ve yaşatma gayesiyle bir araya gelirken; festival alanında birlik ve kardeşlik rüzgarları esti.

İl Başkanı Altun’dan Değer Vurgusu Erdal Altun, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada şu sözlerle festivalin anlamına dikkat çekti:

“Kadim kültürümüzü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin görevi. Akkışla halkının samimiyeti ve misafirperverliği bizi çok mutlu etti.”

Kültürel Dayanışmaya Tam Destek Kayseri İl Teşkilatı, bölge halkıyla bağlarını güçlendirmeye devam edeceğini ve sosyal etkinliklerle toplumsal dayanışmayı destekleyeceğini belirtti.

Türkmen Kültürüyle Gönüller Birleşti: Saadet Partisi Akkışla Festivalinde

Haber Merkezi

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