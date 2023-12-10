Türkuaz Arama Kurtarma Gönüllülerinden örnek davranış

Türkuaz Arama Kurtarma Derneği üyeleri, kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

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  • 10.12.2023 11:57
  • Güncelleme: 10.12.2023 16:54
Türkuaz Arama Kurtarma Gönüllülerinden örnek davranış
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkuaz Arama Kurtarma Derneği üyeleri, kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

Gönüllüler; Gesi bölgesinden başlayarak belirli noktalara hayvan yem ve mamalar bıraktı. Faaliyetlerin kış mevsimi boyunca devam edeceğini aktaran Dernek Üyesi Hasan Yıldırım; "Bugün Türkuaz Arama Kurtarma ekibi olarak doğada aç kalmış hayvanları beslemek için bu faaliyeti gerçekleştirdik. Kış şartları olduğu için beslenmede zorluk yaşayacaklarından dolayı araziye yemler bırakıyoruz. Gesi’den başladık, Ağırnas, Başapınar’ı dolaşarak yem ve mama bırakmaya devam ediyoruz. Faaliyetlerimiz kış boyunca devam edecek" ifadelerini kullandı.

Yıldırım ayrıca vatandaşların da bu duyarlılığa sahip olmalarını istedi.

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İHA

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