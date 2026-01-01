Türkuaz ekibi Dokuzdolambaç mevkiinde mahsur kalan vatandaşlara ulaştı

  • Haberler
Kayseri'de Türkuaz arama kurtarma ekiplerince yoğun kar yağışı nedeniyle Sarız Dokuzdolambaç mevkiinde mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. Vatandaşlar ilçede bulunan öğrenci yurdunda misafir edildi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından kar yağışı uyarısı verilmişti. Bu kapsamda kentte etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar meydana geldi., Türkuaz arama kurtarma ekiplerince yoğun kar yağışı nedeniyle Sarız Dokuzdolambaç mevkiinde mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. Vatandaşlar ilçede bulunan öğrenci yurdunda misafir edilerek ikramlarda bulunuldu.

Haber Merkezi

