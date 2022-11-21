Türkuaz'ın acı günü
Türkuaz Arama ve Kurtarma Derneği'nin Operasyon Sorumlusu Deniz Temel'in annesi Meleknaz Temel, hayatını kaybetti.
- 21.11.2022 09:22
- Güncelleme: 21.11.2022 10:35
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Türkuaz Arama ve Kurtarma Derneği’nin Operasyon Sorumlusu Deniz Temel’in annesi Meleknaz Temel, hayatını kaybetti.
Kayseri’de 26 yıldır gönüllülük esasına gören çalışan Türkuaz Arama ve Kurtarma Derneği’nin Operasyon Sorumlusu Deniz Temel’in annesi Meleknaz Temel, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Merhume Temel’in öğle namazına müteakip Yozgat’ta kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
İHA
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