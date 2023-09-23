Turkuaz Seramik, 'İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'nde Bir Başarıya Daha İmza Attı

Her yıl Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen prestijli etkinlikte, Turkuaz Seramik ’Seramik Sağlık Gereçleri’ kategorisinde en fazla ihracat yapan 5. firma olarak bir ödüle daha layık görüldü.

1993 yılında Kayseri’de kurulan Turkuaz Seramik, sektördeki hızlı büyümesi ve üstün kaliteli ürünleri ile tanınan bir marka haline geldi. Özellikle sağlık gereçleri pazarına odaklanarak özel ürünler üreten firma, işlevsel ve estetik açıdan mükemmel tasarımlarıyla birçok ödül kazandı. Turkuaz Seramik; teknolojiyi yakından takip ederek ürünlerini sürekli olarak geliştirme ve ergonomik çözümler sunma konusundaki kararlılığıyla öne çıkmaktadır. Son ödül, Turkuaz Seramik’in Türk seramik sektöründeki liderliğini ve ihracattaki etkinliğini bir kez daha tescilledi. Bu ödüle layık görülmüş olmaktan büyük bir gurur ve sevinç duyduklarını belirten Turkuaz Seramik Yönetim Kurulu Üyesi Emre Özkaya; Türkiye ekonomisine katkı sağlamak amacıyla gösterdikleri azim ve kararlılığı vurgulayarak şunları söyledi;

"Bu ödül, Turkuaz Seramik’in uzun yıllardır süregelen başarılı çalışmalarının bir yansımasıdır. Biz her zaman daha iyisini yapma hedefiyle çalışıyoruz ve bu ödül, bu hedefimize doğru ilerlediğimizin bir kanıtıdır. Ülkemizin ihracat potansiyeline katkıda bulunmak için çalışmaya devam edeceğiz ve bu başarıyı değerli Turkuaz Ailesi ile paylaşmaktan büyük bir onur duyuyoruz."