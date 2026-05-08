'Türkün Türküsü' Ses Yarışması Finalinde Birincilik Melikşah Akşit'in

Türk kültürünün köklü mirasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla gerçekleştirilen yarışmada, finalistler Türk halk müziğinin en seçkin eserlerini seslendirdi.

Alanında değerli isimlerden oluşan jüri; Alperen Kekilli, Mustafa Altunkaynak, Ozan Manas ve Ahmet Öngel değerlendirmeleriyle geceye damga vurdu.

İl Kültür Müdürlüğü salonunda grçekleştirilen finalde sahneye çıkan sanatçılar arasında öne çıkan isim Melikşah Akşit oldu. Güçlü yorumu ve sahne performansıyla jüriyi ve izleyicileri etkileyen Akşit, yarışmanın birincisi seçilerek 20 bin liralık ödülün sahibi oldu.

Ülkü Ocakları yetkilileri, yarışmanın Türk halk müziğine gönül veren genç yetenekleri desteklemek ve kültürel mirası yaşatmak adına önemli bir adım olduğunu vurguladı. Kayseri’de gerçekleşen bu anlamlı gece, sanat ve kültür dünyasında unutulmaz bir iz bıraktı.