TÜRSAB Başkanı Mart, 'Turizmciler ve Kayseri halkı olarak vekilimizin açıklamalarını doğruluyoruz'

TÜRSAB Başkanı Ali Emre Mart, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı’nın TBMM’de Erciyes Kayak Merkezi ile ilgili sunum yaparak vatandaşları davet etmesi üzerine gelen eleştiriler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Mart, vekil Cıngı’nın açıklamalarını desteklediklerini belirterek, “Yakın zamanda milletvekilimiz Murat Cahid Cıngı’nın mecliste gündem dışı Erciyes ile ilgili açıklamaları oldu. Tüm halkı Erciyes’e davet etti. Burada kayak yapmak ve diğer aktiviteler için güzel bir sunum gerçekleştirdi. Sonrasında ise vekilimizle alakalı çıkan haberleri gördüğümüz zaman Kayseri halkı olarak ve turizmciler olarak bu haberlerin doğru olmadığını vurgulamak için bu açıklamayı yapma gereği duyduk; turizmciler olarak ve Kayseri halkı olarak vekilimizin açıklamalarını doğruluyoruz, dünyanın gözde mekanlarından birisi olan Erciyes’e tüm kayak severlerimizi davet ediyoruz” diye konuştu.