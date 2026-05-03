TURSAB Erciyes BTK Başkanı Mart, “Her konuda iyiyiz dersek başarısız oluruz”

TURSAB Erciyes Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Ali Emre Mart Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Gündem Turizm’ programına katılarak Moderatör, KAYOTED Başkan Yardımcısı Mehmet Doğan’ın sorularını yanıtladı.

Başkan Mart, Kayseri’ye turist çekmek için yapılması gerekenler ile ilgili olarak, “Her konuda iyiyiz dersek başarısız oluruz. Hiçbir turistten kötü yorum almadık. Önemli olan buraya getirmek. Biz kışın iyi olduğumuz noktaları söyleyeceğiz; 'Kış turizminde iyiyiz' diyeceğiz. Gelen turiste ne yapacağız? Gastronomimizi göstereceğiz onlara. Diyeceğiz ki; 'sağlıkta da iyiyiz.' Gittiklerinde ülkelerine, arkadaşlarına anlatsınlar; orada göz, saç ekimi, estetik tedavileri iyi demesi gerekiyor. 'Dünyanın yedi harikasından biri olan Nevşehir'deki peri bacalarına yarım saatlik mesafesi var' diyecek. Biz bunları anlattığımız zaman turisti tutarız. Bunu pandemiden önce başarmıştık. Haftada 7-8 uçak geliyordu. Savaş çıktıktan sonra yeni yeni toparlanmaya başladık. Şimdi Polonya ve Çekya üzerinden haftada 1-2 uçak gelmeye başladı. Direkt seferlerin artmasıyla birlikte İngiltere'den azar azar insanlar gelmeye başladı. Avrupa'da direkt severlerimiz var. Özellikle son yılların artan en büyük yurt dışı pazarını sayarsak, Kıbrıs'tan çok fazla gelen oluyor. Yaz döneminde de biz çok iyiydik. Erciyes'teki bütün oteller doluydu, bisikletçiler geliyordu. Şimdi bisikletçiler neden Kayseri'yi bıraktı gittiler? Bunu oturup konuşmak gerekiyor. Taleplerini dinlememiz gerekiyor. Yerel yönetimle birlikte bunları tekrar kazanmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.