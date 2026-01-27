TUSAŞ Heyetinden Büyükşehir'e Ziyaret

Türk havacılık tarihinde devletin ilk uçak fabrikası kurulan ve Hava İndirme 1. Komando Tugayı bulunan Kayseri’de, son süreçte ise TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş.’nin de yeniden hayata geçirilmesi ile Kayseri havacılık alanında öne çıkarken, ziyaretler de devam ediyor.

Bu doğrultuda Kayseri’nin yeniden havacılık alanında yer alan bir kent olması için desteklerini gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, havacılık konusundaki istişarelerini de sürdürüyor.

TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, Havacılık Yapısalları Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk ve TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş. Genel Müdürü Ali Ekşi’nin yer aldığı ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Nazik ziyaretleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyor; millî teknoloji hamlemizin öncü alanlarından biri olan havacılıkta ülkemize ve şehrimize sundukları kıymetli katkılar için şükranlarımı sunuyorum” ifadelerinde bulundu.

Büyükkılıç, Kayseri’nin başarılarının artmasını dileyerek, “Kayseri’mizin bu vizyoner çalışmalarla daha da güçleneceğine yürekten inanıyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Demiroğlu, Havacılık Yapısalları Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Öztürk ve TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş. Genel Müdürü Ekşi de Başkan Büyükkılıç’a samimi misafirperverlikleri ve havacılık alanındaki destekleri için teşekkürlerini iletti.

Bünyan Kaymakamı Erdem ile Belediye Başkanı Metin’den Büyükkılıç’a Ziyaret

Başkan Büyükkılıç, konuklarından Bünyan Kaymakamı Yücel Erdem ve Belediye Başkanı Selahattin Metin’i de makamında ağırladı.

Ziyarete ilişkin Büyükkılıç, “Nazik ziyaretleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyor; birlik, beraberlik ve ortak akıl anlayışıyla Bünyan’ımızın geleceği için el ele, gönül gönüle çalışmaya devam ettiğimizi bir kez daha ifade ediyorum. Bünyan için ortaya koydukları gayret ve kıymetli çalışmalarda kolaylıklar diliyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Kahramanmaraşlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Topal ve beraberindeki heyeti de konuk eden Başkan Büyükkılıç, “Kahramanmaraşlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Topal ve beraberindeki heyet belediyemizi ziyaret etti. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, yürüttükleri çalışmalarda kendilerine kolaylıklar ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, ayrıca Kayseri Halk Ozanları Kültür Derneği Başkanı Emri Karakuş (Âşık Gulfani) ve heyetini de ağırladı. Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, başkan ve heyetine teşekkürlerini iletti.