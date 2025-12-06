TUSAŞ Motor Kayseri'de Sanayicilerle Buluştu

Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen programda TEI Finans ve Tedarik Genel Müdür Yardımcısı Emre Saylan, firmanın üretim kapasitesi, tedarikçi beklentileri ve iş alanlarını anlattı. Katılımcı firmalar, TEI’nin büyüyen ağında yer almak için detaylı bilgi aldı.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri’nin havacılık tarihine yeniden yön verecek projelerden söz ederek, “100 yıl sonra TOMTAŞ’ın mirasını yeniden canlandırıyoruz. Havacılık Lisemizle gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz” dedi.

Saylan ise TEI’nin geldiği noktayı şu sözlerle özetledi: “Bugün havadaki her iki uçaktan birinde TEI parçası var. Türkiye’nin her yanında cevherler var, Kayseri de bunlardan biri. Tedarikçi ağımızı daha da büyütmek istiyoruz.”

Programda konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, güçlü savunma sanayiinin bağımsızlık ve güvenlik için vazgeçilmez olduğunu vurguladı: “Tankımızı yaptık, İHA ve SİHA’larımız gökyüzünde, Kızılelma ve Kaan hızla ilerliyor. Bu millet, dünya milletleri ailesinde saygın yerini alacak.”

Etkinlik, Akar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın öğrencilerle buluşmasıyla son buldu.