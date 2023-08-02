Tütün mamüllerine büyük zam
Tütüne, bugünden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Philip Morris grubu 10 lira zamlandı. 45 liradan satılan Marlboro Roll 50 tütün fiyatı, 55 liraya çıktı.
- 02.08.2023 15:21
- Güncelleme: 02.08.2023 15:21
Son dönemde sigara fiyatlarındaki artışlar devam ederken, sigaraya 10 liralık son zam geldi. Bu son zam ile birlikte 1 yılda toplamda 17 lira zam gelmiş oldu.
Bugün itibariyle Philip Morris bünyesinde olan Marlboro grubu da fiyat artışlarına dahil oldu. Marlboro Roll 50 tütün fiyatı, önceki fiyatı olan 45 liradan 55 liraya yükseldi.
1ha
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