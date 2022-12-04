Tuvalete sıkışan kedi kurtarıldı

Kayseri'nin Sarız ilçesindeki bir okulda tuvalete sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

PAYLAŞ
  • 04.12.2022 10:36
  • Güncelleme: 04.12.2022 11:24
Tuvalete sıkışan kedi kurtarıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Sarız ilçesindeki bir okulda tuvalete sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan bir yatılı okuldaki öğrenci ve öğretmenler yetkililere, tuvalette bir kedinin sıkıştığı ihbarını verdi. İhbarın ardından okula gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlıklı olan kedi daha sonra annesinin yanına bırakıldı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Araçlara lastik ve cam filmi kontrolü yapıldı

Araçlara lastik ve cam filmi kontrolü yapıldı

Ekmek hırsızları güvenlik kamerasından kaçamadı

Ekmek hırsızları güvenlik kamerasından kaçamadı

CHP Lideri Kılıçdaroğlu Kayseri'ye geliyor

CHP Lideri Kılıçdaroğlu Kayseri’ye geliyor

Son gelen zam sonrası motorine indirim bekleniyor

Son gelen zam sonrası motorine indirim bekleniyor

Kaymakam Tunç'tan Anlamlı ziyaret

Kaymakam Tunç'tan Anlamlı ziyaret

Kayseri'de balıkçılara denetim

Kayseri'de balıkçılara denetim

Çok Okunanlar
1
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

2
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

3
Gülsoy ve Bulut ailelerinin mutlu günü

Gülsoy ve Bulut ailelerinin mutlu günü

4
Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar'a bağışladı

Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar’a bağışladı

5
ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

6
Bu kurstan mezun olanlar, daha bilinçli anne baba oluyor

Bu kurstan mezun olanlar, daha bilinçli anne baba oluyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özel çocuklara özel projeler yapılıyor

Özel çocuklara özel projeler yapılıyor

Hacılar'da Hükümet Konağı ve Belediye Hizmet Binası'nın temelleri atıldı

Hacılar'da Hükümet Konağı ve Belediye Hizmet Binası'nın temelleri atıldı

DAHA FAZLA
Başkan Büyükkılıç, Engelli Selin'in Hayalini Gerçekleştirdi

Başkan Büyükkılıç, Engelli Selin'in Hayalini Gerçekleştirdi

Ali Dağı Eteklerinde Villa Parselleri Satışa Sunuluyor

Ali Dağı Eteklerinde Villa Parselleri Satışa Sunuluyor

Tuvalete sıkışan kedi kurtarıldı

Tuvalete sıkışan kedi kurtarıldı

HÜDAPAR'dan 'Bağımlı Olma Hür Ol' basın açıklaması

HÜDAPAR’dan ‘Bağımlı Olma Hür Ol’ basın açıklaması

Beklenmeyen ölüm ilçeyi yasa boğdu

Beklenmeyen ölüm ilçeyi yasa boğdu