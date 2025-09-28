'TÜVTÜRK'ün Kredi kartlarından aldığı komisyon ücreti hukuka aykırıdır'

Alınan komisyon ücretlerinin yasal olmadığını belirten Tüketiciler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Umut Karademir, "Araç muayene istasyonları TÜVTÜRK var biliyorsunuz. TÜVTÜRK'te insanlar araçlarını muayene ettiriyorlar, ücretlerini ödüyorlar. Yalnız bu ücretlere kredi kartıyla ödeme yaptığın zaman TÜVTÜRK tüketicilerden komisyon ücreti kesiyor. Komisyon ücreti tüketici kanununa göre kesilemez, tüketiciye yansıtılamaz. Bu bir suçtur, yasal değildir. Yasal olmayan bir iş yapıyor. Dahası tüketici hakkını arayıp hakem heyetine gittiği zaman, hakem heyetine başvuru yaptığı zaman, hakem heyeti yüzde 100 oranında 'Evet, paranın iadesine' diye karar veriyor. Karar iki tarafa da aynı anda gidiyor. Normalde TÜVTÜRK'ün arayıp tüketiciyi 'Efendim, işte bir karar geldi elimize, İBAN'ınızı verin' ya da 'Buyurun gelin, size paranın iadesini edelim' demesi lazım. Hakem heyeti kararını da tanımıyor. Bugün hakem heyeti kararı 149 bin liraya kadar mahkeme kararı yerine geçiyor. Yani bu da demek oluyor ki mahkeme kararını tanımıyor. Hem yasayı tanımıyor, hem mahkeme kararını tanımıyor. Bugün aynı şeyi bir vatandaş yapsa, mesela vatandaşın 1 lira devlete borcu olsa, böyle bir durum olabilir mi? Durur mu yetkililer? Ya da TÜVTÜRK'e dese ki vatandaş, 'Ya sen aracımı muayene et, ben de ücretini ödemeyeyim, bekleyin.' Bunun ancak bir yolu icrayla alabiliyorsunuz. 200-300 liralık kesilen bu komisyon ücretlerini, eğer kendi uğraşmak istemiyorsa avukata verecek. Avukata verebilmesi için de avukata bir vekalet ücreti vermesi lazım. Vekalet ücreti de ortalama bin 500 lira. Şimdi siz bin 500 lira verip 300 lira almak da uygun mu? 300 lira da almıyor. Bu sefer para kalıyor TÜVTÜRK'e. Yani benim mesela elimde şu an iki tane karar var. Birinci, 5'inci aydan karar çıkmış tüketicinin lehine ama TÜVTÜRK'ten de ses yok. Tüketici de uğraşmadı, öyle kaldı. Bir karar daha var, onun daha öncesi herhalde 2'inci aydan kalan. Yani bunun yetkililerin artık bir ses çıkarmasını istiyoruz. Bu devletin asıl sahibi millet, onların yanında durmamız gerekmiyor mu? Yani TÜVTÜRK kimden cesaret alıyor? Neden mahkeme kararını dinlemiyor? Yasayı neden dinlemiyor? Anlamıyoruz. Biz Tüketiciler Birliği olarak bu işin peşini bırakmayacağız. Bütün her türlü ortamda, platformda, sosyal medyada, röportajlarda her yerde bunu dile getireceğiz. Bu iş çözülene kadar da her yerde söyleyeceğiz bunu" şeklinde konuştu.