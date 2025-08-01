TÜZDEV Başkanı Tekden'den YKS'de başarı elde eden öğrencileri ödüllendirdi

Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı (TÜZDEV) Genel Başkanı Kemal Tekden, YKS’de derece elde eden Talas Gençlik Merkezi mezunu öğrencilere hediye takdim etti. Başkan Tekden, “Kayserimizin gururu öğrencilerimiz, Talas Gençlik Merkezi'nin mezunları, Türkiye çapında büyük başarı elde ettiler. Diğer arkadaşlarımız da benzer başarılar kazandı. Bu durumdan büyük gurur duyuyoruz. TÜZDEV olarak, her yıl düzenlediğimiz ödül törenini bugün burada da gerçekleştirdik. Hem öğrencilerimizi hem ailelerini hem de büyük fedakârlıklarla görev yapan Talas Gençlik Merkezi öğretmenlerini tebrik ediyorum. Kendilerine küçük altın ve kitap hediyeleri verdik. Ancak şunu biliyoruz ki onlar, altından çok daha kıymetli. Böyle zeki ve başarılı gençlerimiz gerçekten altından, petrolden daha değerlidir. Onlara gereken değeri her zaman vermek zorundayız. TÜZDEV olarak bu programı da bu anlayışla gerçekleştirdik. Umarım arkadaşlarımız bundan sonraki hayatlarında da çok üstün başarılar elde ederler. Gelecekteki çalışmalarda da bu başarıyı görmeyi diliyoruz” ifadelerini kullandı.