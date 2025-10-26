TÜZDEV Şube Başkanı Peltek, 'Üstün zekalı çocuklarda erken konuşma ve geç uyuma belirtileri görülür'

Üstün zekalı çocuklarda geç uyuma, erken okuma ve erken konuşma gibi belirtiler görülebiliyor. Türkiye Üstün Zekalı ve Dahil Çocuklar Eğitim Vakfı (TÜDEV) çocukların belirli testlerden geçtikten sonra 5-14 yaş arasındaki üstün zekalı çocuklara eğitim veren bir vakıftır. Vakıf, çocukların ilgisi olduğu ve yatkın olduğu konularda eğitimler almasını sağlıyor.

TÜZDEV Kayseri Şube Başkanı Alparslan Peltek ise, “TÜZDEV, Türkiye Üstün Zekalı ve Dahil Çocuklar adına, bu çocukların tanılanması ve eğitilmesi süreciyle başlayan, 2012 yılında kurulmuş bir vakıftır. TÜZDEV'de, Bilgelik Eğitim Modeli dediğimiz bir model doğrultusunda uyguladığımız testlerimiz bulunmaktadır. Bu testlerde Kayseri'de daha çok kullandığımız Kest testimiz, yani Kest 1 ve Kest 2 testi mevcuttur. Çocukların tanılama süreci bu testlerle başlamaktadır. Bir çocuğun üstün zekalı mı yoksa dahi mi olduğunu genellikle öğretmenler daha çok fark etmektedir. Öğretmenlerin fark edemediği noktalarda bazen ebeveynler görebilmekte, ebeveynlerin bile göremediği durumda ise halası, teyzesi, amcası veya komşusu, ‘Bu çocukta birtakım farklı durumlar var, bu çocuk farklı’ gibi cümlelerle bize ulaşmaktadırlar. Buradaki farklılık noktası, genellikle bu çocukların birtakım farklı özellikleri noktasında ayırt edilebilmektedir. Bunlar genelliğiyle geç uyku uyumaları, uyku süreçlerinin geç başlaması, erken okuma süreci (yazma süreci biraz daha farklı), erken konuşma süreci, birtakım fiziksel farklılıklar, hızlı hareket edebilmesi veya birtakım komutlara cevap vermemesidir. Birtakım komutlara cevap vermeme noktası da, bu çocukların motoru sürekli çalışır halde olduğu için birtakım seslenmelere cevap vermeyebilirler. Bu noktada bunu fark eden insanlar bir şekilde bize ulaşmakta ve süreç başlamakta” şeklinde konuştu.

‘EĞİTİMLER 5 YAŞINDAN İTİBAREN BAŞLIYOR’

Alparslan Peltek eğitimlerin küçük yaşlarda başladığını belirterek, "TÜZDEV'de eğitimlerimiz, tanılama süreci başladıktan sonra, 5 yaştan itibaren başlamaktadır. Tanılama süreciyle beraber 5 yaştan (okul öncesi dönem) itibaren 14 yaşa kadar bu süreç devam etmektedir. Dediğimiz gibi, TÜZDEV'de süreç ilk önce tanılama süreciyle başlamakta, daha sonra bu tanılamanın arkasından çocuğun yetenekleri tespit edilmektedir. Yetenekleri tespit edildikten sonra, bu süreç yetenekleri doğrultusunda eğitim almalarıyla devam etmektedir. Aldıkları bu eğitimle de, bilge ve lider şahsiyet olarak hayata hazır bir şekilde zenginleştirilmiş eğitim programlarıyla devam etmektedirler. TÜZDEV'de bu süreçte atölye sürecimiz çok zengindir. Atölyelerimiz arasında bu sene başladığımız ahşap atölyesi, sanat atölyesi, okçuluk atölyesi, yazılım atölyesi ve robotik atölyesi ile devam edilmektedir. Bu atölyeler, çocukların beklentileri doğrultusunda dönem dönem değişiklik gösterebilmektedir. Bu süreç aslında dediğimiz gibi tanılama süreciyle başlamaktadır. Bunun bir sonu yoktur, gidebildiği kadar gidebilmesi gerekmektedir; ancak maalesef sınav sistemi gibi kaygılardan kaynaklı bazen çocuklar ara vermek zorunda kalabilmektedirler. TÜZDEV özel bir vakıftır. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı ile yaptığımız protokoller mevcuttur. Bunun dışında, vakfımız geçen sene Ocak ayında kamu yararına vakıf ilan edilmiştir. O anlamda güvenilir ve velilerimizin rahatlıkla çocuklarını gönderebilecekleri bir vakıftır” diye açıkladı.

PSİKOLOG SAVAŞ SESLİ, ‘ÖĞRENCİLERİMİZİN GÜÇLÜ VE ZAYIF YANLARI VARSA ONLARI ORTAYA ÇIKARTIYORUZ’

Psikolog Savaş Sesli çocukların üstün zekalı olduklarını nasıl anladıkları hakkında, "Vakfımızda testler olarak Kest testi, Kest 2 testi ve Wisc-R testini uyguluyoruz. Bu testlerdeki amacımız, öğrencilerimizin özel yetenek düzeylerini ortaya çıkartmaktır. Aynı zamanda nasıl düşündüklerini ve nasıl öğrendiklerini de ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizin güçlü ve zayıf yanları var mı yok mu, onları ortaya çıkartıyoruz. Eğer geliştirilmesi ve desteklenmesi gereken alanlar varsa, o konularla ilgili aileleri de bilgilendirip buradaki çalışmalarımızı da uyguluyoruz” diye konuştu.