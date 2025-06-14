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TVF Genç Erkekler Final Etabı ilk günü tamamlandı

Kayseri ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Voleybol Federasyonu Genç Erkekler Final Etabı ilk günü tamamlandı.

TVF Genç Erkekler Final Etabı ilk günü tamamlandı

Türkiye Voleybol Federasyonu Genç Erkekler Final Etabı Kayseri ev sahipliğinde Atatürk Spor Salonu ve Gevher Nesibe Spor Salonu’nda oynanan maçlarla başladı. İlk gün oynanan maçlarda Arkas - Konya BB’yi 3-1, Spor Toto İstanbul Doğu Akademi’yi 3-0, İBB - Şanlıurfa BB’yi 3-0, Altekma - Ankara TVF Spor Lisesi’ni 3-1, Fenerbahçe- Düzce Belediyesi’ni 3-0, Galatasaray - Bursa BB’yi 3-2, Halkbank - İstanbul Gençlik’i 3-0, Ziraat Bankası - Kayseri Elit Voleybol’u 3-0’lık skorla mağlup etti.

KAYSERİ ELİT VOLEYBOL MAĞLUBİYETLE BAŞLADI

Türkiye Voleybol Federasyonu Genç Erkekler Final Etabına kalarak ilk 16’ya kalan Kayseri Elit Voleybol bugün Ziraat Bankası ile karşılaştı. İlk seti 25-18’lik skorla kaybeden Kayseri ekibi ikinci seti de 8 sayı farkla kaybetti. Üçüncü seti de 6 sayı farkla kaybeden Kayseri ekibi müsabakalara yenilgi ile başlamış oldu.

Haber Merkezi

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