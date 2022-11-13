TYB Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan: 'İstanbul'un Fethinin arkasındaki mânevi dinamikler Kayseri'ye dayanıyor'

Kayseri Yazarlar Birliği tarafından organize edilen ve iki gün boyunca altı oturumda 30 konuşmacının bildiri sunduğu 'Tarihi Yaşatmak, Şehri Yaşatmak Bilgi Şöleni' kapanış konuşmasını yapan Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, İstanbul'un Fethinin arkasındaki manevi dinamiklerin Kayseri'ye dayandığını iddia etti.

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  • 13.11.2022 09:11
  • Güncelleme: 13.11.2022 09:11
TYB Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan: 'İstanbul'un Fethinin arkasındaki mânevi dinamikler Kayseri'ye dayanıyor'

Şehri kurmanın insana hükmetmek ve tarihi inşa etmek anlamına geldiğini ifade eden TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Fatih Sultan Mehmet'e nasib olan İstanbul'un fethinin manevi mimarının, hocası Akşemsettin olduğunu, onun da hocasının Ankara'da bulunan Bayramiye Tarikatının kurucusu Hacı Bayramı Veli olduğunu ve Hacı Bayramı Veli'nin de hocasının Kayseri'de bulunan Somuncu Baba olarak bilinen Hamidi Veli olduğunu belirterek İstanbul'un Fethinin arkasındaki dinamiklerin Kayseri'ye dayandığını iddia etti.

Tüm zamanların en önemli mimarı olan, yüzlerce mimari eser bırakmış olan Mimar Sinan'ın arkasındaki manevi dinamiği de memleketi Kayseri'den aldığını belirten Arıcan, Evliya Çelebi'nin de Kayseriyle ilgili övgü dolu sözlerinden örnekler vererek, Kayseri'nin Osmanlı başkenti Edirne, Bursa ve İstanbul kadar önemli manevi dinamiklere sahip olduğunu vurguladığını belirtti.

Osmanlı'nın ilk medresesinin kurucusu olan Davudi el Kayseri'nin de bu şehre değer katan zirve şahsiyetlerden olduğunu belirten Genel Başkan Arıcan, Hacı Bayramı Veli'ye ait olan şiirde "Çalab'ım bir şâr yaratmış iki cihan ârasınde;
Bakıcak di'dar görünür, o şâr'ın kenâresinde" diye bahsettiği şehirin büyük bir ihtimalle Kayseri olduğunu sözlerine ekledi.

Kurumsal Haber

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