TYB İstanbul Şubesi'nde Nurettin Ziya Bakırcıoğlu Özel Programı

Program, TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı’nın açılış konuşmasıyla başladı. Bıyıklı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Merhum Ziya Bakırcıoğlu hocamız, sadece ders anlatan bir eğitimci değil; öğrencilerinin gönül dünyalarını inşa eden bir rehberdi. O, bilgiyi kuru bir aktarım olarak görmedi; her dersini hayatla yoğurdu, her sohbetini irfanla süsledi.

Onun kuşağı eğitimi yalnızca sınıf duvarları arasında yapılan bir iş olarak değil talebenin kalbine dokunabilme sanatı olarak gördü. Bugün öğrencilerinin hâlâ minnetle, sevgiyle ondan bahsetmesi bu sözün haklılığını ortaya koyuyor.

Ziya hocamızın hayatı bize şu hakikati hatırlatıyor: İdealine sadık bir insan, bir nesli şekillendirebilir. O, gençlere kitap sevgisi aşıladı, kültürümüze hizmet etmeyi şeref bildi. İstedi ki öğrencileri sadece meslek sahibi değil; aynı zamanda ahlaklı, şuurlu ve memleketine hizmetkâr insanlar olsun.

Aynı zamanda kalemi güçlü bir yazardı. Makaleleriyle, yazılarıyla, kitaplarıyla fikir hayatımıza yön verdi. Yazarlığında da aynı hassasiyet vardı: Doğrudan ve Türkiye’den yana olmak, hakikati dile getirmek ve genç kuşaklara kültürel mirasımızı taşımak. Onun satırlarında ilimle irfanın, düşünceyle tefekkürün iç içe geçtiğini görürsünüz.

Bizler TYB İstanbul Şubesi olarak, böylesine kıymetli bir yazarımızı anmayı bir vefa borcu görüyoruz. Çünkü vefa, kültürümüzün mayasıdır. Vefayı kaybettiğimiz gün, irfanımızı da kaybederiz.

Programda merhumun İngiltere’de bulunan kızı Ceren Hanım ve eşi de konuşmalarıyla duygu dolu anlar yaşattılar. Bakırcıoğlu’nun eşi Ezel Hanımefendi’nin derinlikli ve mânâlı sözleri ise programa ayrı bir güzellik kattı.

Kıymetli ilim adamı Prof. Vasfi Emre Ömürlü’nün programın başında gerçekleştirdiği Rahman Sûresi tilaveti ise dinleyenleri mest etti.

TYB İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen bu anlamlı buluşmada, Nurettin Ziya Bakırcıoğlu’nun eserleri, fikirleri ve örnek şahsiyeti bir kez daha rahmet ve minnetle yad edildi. Yaklaşık iki saat süren program, Gazzeli ve Doğu Türkistanlı Müslümanlar için yapılan dualarla sona erdi.