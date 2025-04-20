TYB Kayseri'de Abdullah Saraçoğlu Hoca Anlatıldı

Hocayı Şair-Yazar Muhsin İlyas Subaşı anlattı. Abdullah Saraçoğlu Hoca ile ilgili kitabı da bulunan Subaşı konuşmasında Abdullah Saraçoğlu hocanın önemli yönleri üzerinde durdu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu, Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri Başkanı Ahmet Taş ve çok sayıda dinleyici katıldı.

Şair-Yazar Muhsin İlyas Subaşı hoca ile ilgili yazdığı kitapla ilgili bilgiler vererek bu kitapta Abdullah Saraçoğlu’nun önemli yönlerini anlattığını ve hocanın ilmiyle ve ahlakıyla örnek bir şahsiyet olduğunu ifade etti. Aynı zamanda hocanın Üstad Necip Fazıl Kısakürek ile birlikte de birçok hizmete imza attığını, üstadın çıkardığı Büyük Doğu Dergisi’nde yazılar kaleme aldığını ve her zaman Necip Fazıl Kısakürek ile birlikte hareket etme konusunda hassas davrandığının altını çizdi.

Abdullah Saraçoğlu Hocanın doğru bildiği yolda sonuna kadar kararlılıkla gittiğini ve bu yüzden de birçok defa çeşitli sıkıntılar yaşadığını ifade etti. Subaşı, Kayseri’nin ilmi ve kültürel değerlerine sahip çıkma konusunda oldukça yetersiz kaldığını ifade ederek, bir şehrin tarihi, kültürel ve alim şahsiyetlerine önem vermesinin gerekliliğine ve önemine değindi. Bunun aynı zamanda bu şahsiyetlere bir vefa borcu olarak düşünülmesi gerektiğini ifade etti. Bu tür hassasiyetlerin şehirlerin tarihine sahip çıkması anlamına da geldiğini belirten Muhsin İlyas Subaşı, söyleme gelince Kayseri’nin Makarr-ı Ulema şehri olduğunun anlatılmasına rağmen geçmişten günümüze bu noktada Kayseri’ye damga vurmuş önemli şahsiyetlere sahip çıkma konusunda yeterli çalışmaların yapılamamasının büyük bir eksiklik olduğunu vurguladı.

Şair-Yazar Muhsin İlyas Subaşı, Abdullah Saraçoğlu hoca ile ilgili yaşadıkları olaylardan örnekler vererek hocanın ilmi ve özellikle de yüklendiği görevleri yerine getirme konusunda gösterdiği hassasiyeti üzerinde durdu. Program dinleyicilerin sorularının yanıtlanması ve birlikte hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi.