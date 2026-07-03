TYB Kayseri Şubesi'nden Ankara Ziyaretleri

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Vedat Önal ve Yönetim Kurulu üyeleri Yasin Karakaya, Mustafa Balaban, Ensar Şahin ve Harun Aydın, Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan’ı makamında ziyaret ettiler. Samimi bir ortamda geçen sohbette, Kayseri’nin edebiyat ve kültür ortamı ile çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunuldu.

Daha sonra Türkiye Yazarlar Birliği Genel Merkezine geçen Kayseri heyeti, burada da Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Muhammed Enes Kala ile bir süre görüşme ve sohbet etme imkanı buldu. Prof. Dr. Muhammed Enes Kala’ya Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla hayırlı olsun dileklerini ilettiler. Burada Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Vedat Önal, Kayseri’de yürüttükleri faaliyetlerle ilgili bilgiler verdi. Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Muhammed Enes Kala da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yazarlar Birliği olarak önümüzdeki aylarda planlanan etkinlik ve projelerle ilgili bilgiler verdi. Türkiye Yazarlar Birliği’nin planladığı projeler ve 50. yıla özel yapılması düşünülen etkinliklerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Vedat Önal ve yönetim kurulu üyeleri, Memursen Genel Merkezini de ziyaret ettiler. Burada Diyanetsen Genel Başkanı Ali Yıldız ve Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İrfan Kaşıkcıoğlu ile bir süre sohbet etme imkanı buldular.