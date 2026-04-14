TYB Kayseri Yönetiminden Vali Çiçek'e Ziyaret

Ziyarette, TYB Kayseri Şube Başkanı Vedat Önal, yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan kültür ve sanat projeleri hakkında bilgi verdi. Önal, Kayseri’nin edebiyat ve düşünce dünyasında daha görünür hale gelmesi için çeşitli etkinlikler, söyleşiler ve yayın çalışmaları planladıklarını ifade etti.

Vali Gökmen Çiçek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kültür ve sanatın şehirlerin kimliğini şekillendiren en önemli unsurlardan biri olduğunu vurguladı. Çiçek, “Çocukların ve gençlerin kişilik gelişiminde kitapların ve yazarların büyük rolü var. Bu tür çalışmalar, şehirlerin ruhunu canlı tutar.” dedi.

Ziyaret, Kayseri’de kültür ve sanat alanında yeni iş birliklerinin kapısını aralarken, TYB Kayseri Şubesi’nin önümüzdeki dönemde düzenleyeceği etkinlikler için de moral niteliğinde oldu.