TYB Kitap Dostları Talas Sahaflar Çarşısının Açılışında Yer Aldı

Talas’taki Sahaflar Çarşısı açılışına Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra, Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Talas Kaymakamı İlyas Memiş ve birçok sivil toplum kuruluşunun temsilcisi katıldılar.

Kayseri’nin Talas ilçesinde Talas Belediyesi tarafından yaptırılan Sahaflar Çarşısı, burada düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yenidoğan Mahallesi’nde inşa edilen çarşı, sahafları tek çatı altında buluşturarak kitap tutkunlarına yeni bir mekân sunmayı amaçlıyor.

Açılış töreninde konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, göreve geldikleri günden bu yana özellikle eğitim alanında yapılan yatırımlara dikkat çekti. Türkiye genelinde yalnızca dört tane bulunan 7/24 açık kütüphanelerden birinin Talas’ta bulunduğunu hatırlatan Yalçın, İlk işimiz bu kütüphaneyi kazandırmak oldu. İki üniversiteye yakın olan Talas’ta öğrenci yoğunluğu yüksek olduğunu bu nedenle aynı anda 400 kişinin çalışabileceği bir ortam oluşturduklarını ifade etti.

Eğitimle ilgili diğer projeleri de sıralayan Yalçın, “Cami altlarını kütüphane yaptık. Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 apartmana 100 kütüphane dedik, 63’ünü tamamladık. Pandemide bin tablet dağıttık, 6 yılda 12 okul yaptık. Eğitim yatırımlarımız hız kesmeden sürüyor” diye konuştu.

Sahaflar Çarşısı’nın amacına da değinen Yalçın, “Sahaf kardeşlerimiz bugüne kadar kendi dükkânlarında faaliyet gösteriyordu. Biz de onları bir araya getirerek ortak bir çatı altında toplamak istedik. Katılım sağlayan tüm sahaflarımıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Talas Kaymakamı İlyas Memiş ise çarşının kültürel anlamda önemli bir kazanım olduğunu belirterek, “Yazarlarla, kitaplarla iç içe olan bir ilçede görev yapmaktan mutluyum. Sahaflar Çarşısı’nın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Açılışta bir konuşması yapan TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ise Kayseri ve Talas ile ilgili önemli mesajlar verdi. “Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a kitap konusunda büyük duyarlık göstermesi TYB yazarları olarak bizleri çok mutlu etti. Okuyan bir belediye başkanı görmekten çok mutlu oldum. Talas Belediyesi’nin bu çalışmalarının diğer belediyelerimize de örnek olmasını ve kitap dostu, kültür belediyeciliğinin ne kadar önemli olduğunun anlaşılmasına vesile olmasını diliyorum.

Rahmetli Kurucu Şeref Başkanımız Mehmet Doğan ağabeyimiz kültür belediyeciliğinin önemine sürekli vurgu yapardı. Kültürüne sahip çıkabilmenin yolunun kaliteli kitapların okunması ile mümkün olabileceğinin altını çizerdi. Talas’ta bu tür kültür faaliyetlerinin gerçekleşmesinden dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum. Kültüre ve kitaba dost bir belediye anlayışını çok önemsiyoruz. Talas sahaflar çarşısı ilçemize hayırlı olsun”’ dedi.

Daha sonra, Kaymakam Memiş, Başkan Yalçın, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ve davetliler kurdele keserek çarşının açılışını gerçekleştirdi. Programda ayrıca düzenlenen küçük bir kültür yarışması ile kazanan katılımcılara kitap hediye edildi.