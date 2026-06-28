U-15 Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Sona Erdi: Kayseri'ye 3 Bronz Madalya
Kayseri'de düzenlenen U-15 Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 65 ilden 931 sporcu mücadele etti. Organizasyonda Kayserili sporcular 3 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.
Türkiye Boks Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan U-15 Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Kayseri Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi Spor Salonu'nda oynanan final müsabakalarının ardından tamamlandı.
65 ilden 931 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda Kayseri'yi temsil eden sporcular, başarılı performanslarıyla kürsüye çıkmayı başardı.
Şampiyonada 40 kilogramda Rahime Yaren Özarslan, 48 kilogramda Eda Demir ve 90 kilogramda Hüseyin Mehdi Hasan Tayyar, kategorilerinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.
Dereceye giren sporcuların madalyaları, Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Yakup Deliktaş tarafından takdim edildi.
Yetkililer, şampiyonada derece elde eden sporcular ile antrenör Hakan Doluay'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
(RHA)