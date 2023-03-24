U14 Türkiye Şampiyonası başlıyor

2022-2023 sezonu U14 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları başlıyor. Şampiyona karşılaşmaları 72 ilden 122 takımın katılımı ile 6’şar takımlı 17 grupta, 30-31 Mart ve 01-02 Nisan 2023 tarihlerinde ve 4 takımlı 5 grupta 31 Mart ve 01-02 Nisan 2023 tarihlerinde olmak üzere toplam 22 tarafsız grup merkezinde oynanacak.

Maçlar İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale, Kütahya, Eskişehir, Manisa, Muğla, Denizli, Mersin, Konya, Kayseri, Mardin, Bingöl, Van, Gümüşhane, Erzincan, Giresun, Çorum ve Kastamonu grup merkezlerinde yapılacak. 1. kademe müsabakaları sonunda grup birincisi olacak 22 takımın katılımıyla 4 grup merkezinde 2. kademe müsabakaları oynanacak. 2. kademe müsabakaları sonunda gruplarında birinci olan 4 takım, final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

Kayseri’yi Talasgücü Belediyespor ile Erkiletspor takımları temsil edecek. Talasgücü Belediyespor Mersin Grubu’nda yer alırken Erkiletspor ise Çorum Grubu’nda yer aldı. Talasgücü Belediyespor Mersin Grubu’nda Adana Seyhan Belediyespor, Osmaniye Akdeniz Spor, Karaman Başakspor, Konya Meram Karakartallar Spor ve Niğde Anadolu FK takımları ile mücadele edecek. Erkiletspor ise Çorum Grubu’nda Çankırı Gençlik ve Spor, Kastamonu GMG spor, Amasya Özel İdare Spor, Ordu Ünye FK ve Kırşehir Şehirgücü Spor takımları ile mücadele edecek.

Kayseri’ye 6 takım geliyor

U14 Türkiye Şampiyonası’nda Kayseri’de oynanacak olan 1. kademe müsabakaları için 6 takım gelecek. Akdeniz Belediyespor, Adana Vefaspor, Kahramanmaraş Amatör Spor Vefaspor, Adıyaman Kâhta İdmanyurdu, Yozgat Belediyesi Bozokspor ve Elazığ Yolspor takımları Kayseri’de mücadele edecek.