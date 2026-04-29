U15'de Kayseri'yi Türkiye Şampiyonasında temsil edecek takımlar belli oldu
Futbol İl Temsilciliği Faaliyet programında yer alan U15 Ligi Play – Off müsabakaalrı sonucu Sungur FK ile Şekerspor, Kayseri'yi Türkiye Şampiyonasında temsil edecek.
Bu sezon 4 grup üzerinden 44 takımla oynanan U15 Ligi’nde grubu ilk 2’de bitiren takımlar Play - Off yarı final maçı oynadı. Başarılı olan Sungur FK, Talas Belediye Spor – Kocasinan Belediye Spor ve Şekerspor Play – Off finali oynamaya hak kazandı. Sungur FK normal süresi 2-2 biten maçta Kocasinan Belediyesi’ni seri penaltılarda yendi. Şekerspor ise Talas Belediye Spor’u 4-1’lik sonuçla yenerek Kayseri’yi Türkiye Şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı.