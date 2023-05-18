U18 Türkiye Şampiyonası: Kayseri Atletikspor: 3- Samsun Büyükşehir Belediyespor:0

Kayseri Atletikspor bugün Çorum'da oynadığı maçta Samsun Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

PAYLAŞ
  • 18.05.2023 15:57
  • Güncelleme: 18.05.2023 16:09
  • 86
U18 Türkiye Şampiyonası: Kayseri Atletikspor: 3- Samsun Büyükşehir Belediyespor:0
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Atletikspor bugün Çorum’da oynadığı maçta Samsun Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.

U18 Türkiye Şampiyonası 2. kademede mücadele eden Kayseri Atletikspor, bugün oynadığı ilk maçta Samsun Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 mağlup etti. 1. kademe grubunda Yozgat’ı şampiyon tamamlayarak çıkan ve 2. kademe de Çorum grubuna düşen Kayseri Atletikspor, kaldığı yerden devam ediyor. Samsun Büyükşehir Belediyespor’u Salih Önder, YakupNazih ve Atakan Demirezen’in golleri ile yenen mavi beyazlılar gruptaki ikinci maçını Cumartesi günü saat 13.00’de Niğde Belediyespor ile oynayacak.

Kayseri Atletikspor, Çorum Grubu’nu lider olarak tamamlarsa diğer gruptan gelecek olan takım ile finalde karşılaşacak. Mavi beyazlılar finali geçmesi durumunda adını son 4 takım arasında yazdıracak.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
U18 Türkiye Şampiyonası: Kayseri Atletikspor: 3- Samsun Büyükşehir Belediyespor:0

U18 Türkiye Şampiyonası: Kayseri Atletikspor: 3- Samsun Büyükşehir Belediyespor:0

AK Parti'den seçmenlere 28 Mayıs'ta ücretsiz ulaşım müjdesi

AK Parti'den seçmenlere 28 Mayıs'ta ücretsiz ulaşım müjdesi

Melikgazi'de Vezneler Hafta Sonu Açık

Melikgazi'de Vezneler Hafta Sonu Açık

Protokolden 19 Mayıs mesajları

Protokolden 19 Mayıs mesajları

İşçilerin sendikalaşma mücadelesi sürüyor

İşçilerin sendikalaşma mücadelesi sürüyor

14 katlı binada çıkan yangında 1 kişi yaralandı

14 katlı binada çıkan yangında 1 kişi yaralandı

Çok Okunanlar
1
1972'de İdam edilen Kayserili genç

1972'de İdam edilen Kayserili genç

2
Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

3
An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

4
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'ye ne zaman gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri’ye ne zaman gelecek?

5
Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, bayramlaşma programlarına TOGG ile katıldı

Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, bayramlaşma programlarına TOGG ile katıldı

6
Muharrem İnce Kayseri'ye geliyor

Muharrem İnce Kayseri’ye geliyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor'da Alanyaspor mesaisi devam ediyor

Kayserispor’da Alanyaspor mesaisi devam ediyor

Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 37 tutuklama

Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 37 tutuklama

DAHA FAZLA
2 araç birbirine girdi: 2 ağır yaralı

2 araç birbirine girdi: 2 ağır yaralı

Öğrencilerin eserleri, Kayseri Müzesi'nde sergilendi

Öğrencilerin eserleri, Kayseri Müzesi’nde sergilendi

Deprem Yorgunu Kayseri'de Konut satışı zirvede

Deprem Yorgunu Kayseri’de Konut satışı zirvede

Kayseri semt pazarı fiyatları | 18.05.2023

Kayseri semt pazarı fiyatları | 18.05.2023

Sahte araç ilanıyla 540 bin TL dolandıranlar tutuklandı

Sahte araç ilanıyla 540 bin TL dolandıranlar tutuklandı