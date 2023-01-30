U19 Elit A Ligi: Kayserispor: 2 - İstanbulspor: 3

U19 Elit A Ligi 1. Grup maçında Kayserispor ile İstanbulspor karşılaştı. 5 golün atıldığı maçta 3 puanı İstanbulspor kazandı.

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  • 30.01.2023 08:48
  • Güncelleme: 30.01.2023 09:10
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U19 Elit A Ligi: Kayserispor: 2 - İstanbulspor: 3
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

U19 Elit A Ligi 1. Grup maçında Kayserispor ile İstanbulspor karşılaştı. 5 golün atıldığı maçta 3 puanı İstanbulspor kazandı.

Stat: ASK Yan Saha

Hakemler: Mustafa Kadıoğlu, Tolga Selvi, Mustafa Boylu

Kayserispor U19: Mehmet Şamil Öztürk, Muhammed Aybar, Eren Arıkan, Mert Dinç, Bilal Ceylan, Burak Efe Arslan, Hamza Şahbaz, Berat Eskin, Berkan Aslan (Mustafa Erdoğan), Baran Ali Gezek, Kağan Malatyalı

İstanbulspor U19: Mehmet Kalkan, Ali İhsan Keskin, Mustafa Vuruşaner, Bartu Kırtaş, Duran Şahin, Tunahan Şamdanlı, Muhammet Ali Dedik, Azmi Sarıalioğlu, Berkay Tekke, Raymond Owusu, Ahmed Safa Ateş

Goller: Berat Eskin Dk.66, Mustafa Erdoğan Dk.90+2 (Kayserispor) Raymond Owusu Dk.11 ve 80, Berkay Tekke Dk.43 (İstanbulspor)

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İHA

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