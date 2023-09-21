U22 Boks Şampiyonası'da 4 Kayserili sporcu madalyayla döndü

U22 Boks Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil eden Seren Yılmaz, Züleyha Aktaş, Nadiye Özdemir ve Levent Arıkan madalya ile döndü.

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  • 21.09.2023 17:10
  • Güncelleme: 21.09.2023 17:12
U22 Boks Şampiyonası'da 4 Kayserili sporcu madalyayla döndü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocaeli ev sahipliğinde düzenlenen U22 Türkiye Boks Şampiyonası sona erdi. Müsabakalarda Kayseri’yi temsil eden sporculardan Seren Yılmaz 60 kilogramda, Züleyha Aktaş 66 kilogramda ve Nadiye Özdemir Türkiye ikincisi oldu. Müsabakalarda 48 kilogramda mücadele eden Levent Arıkan  ise Türkiye üçüncüsü oldu.
Türkiye Şampiyonası’na giden Kayserili 4 sporcu madalyayla döndü

1ha

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