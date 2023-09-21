U22 Boks Şampiyonası’da 4 Kayserili sporcu madalyayla döndü

Kocaeli ev sahipliğinde düzenlenen U22 Türkiye Boks Şampiyonası sona erdi. Müsabakalarda Kayseri’yi temsil eden sporculardan Seren Yılmaz 60 kilogramda, Züleyha Aktaş 66 kilogramda ve Nadiye Özdemir Türkiye ikincisi oldu. Müsabakalarda 48 kilogramda mücadele eden Levent Arıkan ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye Şampiyonası’na giden Kayserili 4 sporcu madalyayla döndü