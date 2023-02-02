Üç akrabasını öldüren firari sanığın yargılanmasına devam edildi

 Kayseri'de geçtiğimiz yıl Hunat mahallesinde üç kişinin öldüğü olayın şüphelisi firari M.Y.'nin davası bugün görülen duruşmayla devam edildi. 

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  • 02.02.2023 12:53
  • Güncelleme: 02.02.2023 12:53
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Üç akrabasını öldüren firari sanığın yargılanmasına devam edildi

Geçtiğimiz yıl 3 Ocak günü Melikgazi ilçesi Hunat mahallesinde meydana gelen olayda aralarında husumet bulunan M.Y. ile Seyit, Gaffar Mehmet Yılmaz kardeşler ve dayıları Serdar Yılmaz ile kavga etti. Silahların ve bıçakların çekildiği olayda M.Y. kuzenlerini ve dayısını sokak ortasında başlarından vurarak kayıplara karıştı. Ölen iki kardeş ve dayıları yan yana toprağa verilmişti. Olayın ardından firar eden sanık M.Y.’nin yakalanması için Cinayet Büro Amirliği ekipleri başta olmak üzere diğer polis ekipleri çalışma yaptı. Polis ekipleri 3 kişinin cinayet şüphelisini yakalamak için iz sürüyor. Zanlının yurt dışına kaçma ihtimali üzerinde duruluyor. 

SALDIRIDA ÖLEN KARDEŞLERİN ANNESİ: ÇİĞERİM YANIYOR

4’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada firarı sanık M.Y. hakkında 3 kez ‘Kasten adam öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası talep edilmişti. Bugünki duruşmada 2 tanık dinlenirken saldırıda öldürülen Seyit ve Gaffar Mehmet Y.’nin yakınları sanıkların en ağır cezaya çarptırılmalarını istedi. Seyit ve Gaffar Mehmet Y.’nin annesi A.Y, "Ciğerim yanıyor. İki oğlumu ve kardeşimi toprağın altına verdim. Bir yıl geçti ama M.Y. hala yakalanmadı. Onu kaçıran E.A. ise tutuksuz. Bir de M.Y'nin babası O.Y. bu cinayetlerin azmettiricisidir” dedi. 

Firari sanık M.Y.’nin babası O.Y. ise “Mal paylaşımı anlaşmazlığı nedeniyle karşı taraf bize iftira attı” dedi. O.Y.’nin bu sözlerinden sonra taraftar arasında mahkeme salonunda arbede çıktı. Polis arbedeyi yatıştırırken müşteki taraftan bazılarıyla firari sanığın babası O. salondan çıkarıldı. Mahkeme eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

1ha

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