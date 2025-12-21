Üç Aylar'ın manevi iklimine girildi

Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, İslam dünyasının manevi iklimi olan Üç Aylar'ın başlangıcı ve Regaib Kandili vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Ayvaz, müminlerin heyecanla beklediği bu mübarek zamanların, ilahi rahmet ve mağfiretin yeryüzünü kuşattığı özel bir dönem olduğunu vurguladı. Recep, Şaban ve Ramazan aylarının manevi feyzine dikkat çekerek, Hz. Peygamber’in “Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır” hadis-i şerifini hatırlattı.

Mesajında, Regaib, Miraç, Berat ve Kadir gecelerinin önemine değinen Müftü Ayvaz, bu gecelerin günahlardan arınma ve kulluğu yeniden gözden geçirme fırsatı sunduğunu ifade etti. Ayrıca, Filistin ve Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde zulüm gören mazlumlar için dua çağrısında bulundu.

Ayvaz, “Üç Aylar ve Regaib Kandili’nin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmeye vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum” sözleriyle mesajını tamamladı.

 

 

Haber Merkezi

