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Üç Günde Yenilenen Kültürel Miras: Ozanlar Evi Kapılarını Açtı!

Kayseri'de kültüre duyulan saygı bir kez daha kendini gösterdi! Mimarsinan Parkı'nda yer alan, şehrin hafızasında özel bir yere sahip Ozanlar Evi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin özverili çalışmalarıyla sadece üç gün içinde baştan sona yenilendi.

Üç Günde Yenilenen Kültürel Miras: Ozanlar Evi Kapılarını Açtı!

Teknik Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü’nün hummalı çabaları sonucunda eksikleri giderilen ve yepyeni yüzüyle hizmete hazır hale gelen mekan, halk ozanlarının buluşma noktası olarak yeniden hayat buldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Şehrimizin kültürel dokusunu korumak önceliğimiz. Bu değerli yapıyı Kayseri halkına kazandırmak bizler için gurur kaynağı," diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Gökmen Çiçek ve Başkan Büyükkılıç’ın desteğiyle yürütülen çalışmalara, Ozanlar Derneği Başkanı Âşık Gulfani de büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti: “Kültürümüzün sesini bu mekândan yükseltmeye devam edeceğiz.”

Kayseri’nin kültürel mirasına sahip çıkma kararlılığını bir kez daha gösteren bu çalışma, belediyenin sanat ve tarih odaklı projelerine dair umut verici bir örnek olarak öne çıkıyor.

 

Haber Merkezi

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