Üç katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Melikgazi İlçesi Mimarsinan Mahallesi'nde 3 katlı binanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişiye ambulans müdehale etti.

Üç katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Olay saat 14.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi Düşünce Sokaktaki 3 katlı binanın üst katında meydana geldi. Yatak odasında sebebi bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdehale ederken, sağlık ekipleri de dumandan etkilenen 2 kişiye müdahale etti. Yangın büyümeden söndürüldü.

Haber Merkezi

