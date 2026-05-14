  • Haberler
  • Gündem
  • Üç kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangını nedeniyle açılan dava ertelendi

Üç kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangını nedeniyle açılan dava ertelendi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) meydana gelen ve 3 işçinin hayatını kaybettiği fabrika yangını nedeniyle açılan davada sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Üç kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangını nedeniyle açılan dava ertelendi

Yangın, 30 Kasım 2024 tarihinde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 29'uncu Cadde’deki bir mobilya fabrikasında çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın fabrikayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangın yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangında fabrikada çalışan M.D.(54), S.Ç.(48) ve İ.O.K.(40) hayatını kaybetti. Yangın nedeniyle H.K., M.A.A. İ.D., E.A., E.T., S.T. ve S.T. hakkında ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan dava açıldı. Bugün görülen duruşmaya sanıklardan İ.D. ve S.T. ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

İncesu ilçesinde dolu etkili oldu
İncesu ilçesinde dolu etkili oldu
Kayseri Şehir Hastanesi'nde Ameliyathane Hemşireliği Sertifika Programı
Kayseri Şehir Hastanesi’nde Ameliyathane Hemşireliği Sertifika Programı
Kayseri'de İmam Hatip Rüzgarı: 3 Bin Sporcu Tek Yürek!
Kayseri'de İmam Hatip Rüzgarı: 3 Bin Sporcu Tek Yürek!
Talas'ta Kurban Satış Yerleri Kurası
Talas’ta Kurban Satış Yerleri Kurası
Kocasinan'da Bayramlıklar Dost Market'te
Kocasinan’da Bayramlıklar Dost Market'te
Hacılar'da 3. Etap Kentsel Dönüşüm Devam Ediyor
Hacılar'da 3. Etap Kentsel Dönüşüm Devam Ediyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!