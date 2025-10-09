Üç kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangını nedeniyle açılan davanı ikinci celsesi görüldü

Yangın, 30 Kasım 2024 tarihinde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 29'uncu Cadde’deki bir mobilya fabrikasında çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın fabrikayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangın yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangında fabrikada çalışan M.D.(54), S.Ç.(48) ve İ.O.K.(40) hayatını kaybetti.

Yangın nedeniyle M.A.A., İ.D., H.K., E.A. ve E.T. hakkında ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan dava açıldı. Bugün görülen duruşmaya müştekilerden bir tanesi ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.