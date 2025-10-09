  • Haberler
  • Gündem
  • Üç kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangını nedeniyle açılan davanı ikinci celsesi görüldü

Üç kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangını nedeniyle açılan davanı ikinci celsesi görüldü

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen ve 3 işçinin hayatını kaybettiği fabrika yangını nedeniyle açılan davada sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Üç kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangını nedeniyle açılan davanı ikinci celsesi görüldü

Yangın, 30 Kasım 2024 tarihinde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 29'uncu Cadde’deki bir mobilya fabrikasında çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın fabrikayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangın yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangında fabrikada çalışan M.D.(54), S.Ç.(48) ve İ.O.K.(40) hayatını kaybetti.

Yangın nedeniyle M.A.A., İ.D., H.K., E.A. ve E.T. hakkında ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan dava açıldı. Bugün görülen duruşmaya müştekilerden bir tanesi ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Üç kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangını nedeniyle açılan davanı ikinci celsesi görüldü
Üç kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangını nedeniyle açılan davanı ikinci celsesi görüldü
Paris'te Savunma Diplomasisi: Hulusi Akar'dan Fransa'da Kritik Temaslar
Paris’te Savunma Diplomasisi: Hulusi Akar’dan Fransa’da Kritik Temaslar
Yeşilay ve Gökbörü'den 'Güçlü Adım, Temiz Nefes' sloganıyla sağlıklı yaşam yürüyüşü
Yeşilay ve Gökbörü’den ‘Güçlü Adım, Temiz Nefes’ sloganıyla sağlıklı yaşam yürüyüşü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '81 ilimizin tamamında üniversite var'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘81 ilimizin tamamında üniversite var’
Gönüllü Kuruluşlar Hizmet-İş'e konuk oldu
Gönüllü Kuruluşlar Hizmet-İş'e konuk oldu
Kocasinan'da Sıcak Yemek Hizmeti İhtiyaç Sahiplerine Ulaşıyor
Kocasinan'da Sıcak Yemek Hizmeti İhtiyaç Sahiplerine Ulaşıyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!