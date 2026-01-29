Üç kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangını nedeniyle açılan davanın üçüncü celsesi görüldü

  • Haberler
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen ve 3 işçinin hayatını kaybettiği fabrika yangını nedeniyle açılan davada sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Yangın, 30 Kasım 2024 tarihinde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 29'uncu Cadde’deki bir mobilya fabrikasında çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın fabrikayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangın yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangında fabrikada çalışan M.D.(54), S.Ç.(48) ve İ.O.K.(40) hayatını kaybetti. Yangın nedeniyle M.A.A., İ.D., H.K., E.A. ve E.T. hakkında ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan dava açıldı. Bugün görülen duruşmaya müştekiler ve sanıklar katılmazken taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Haber Merkezi

