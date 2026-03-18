  • Üç kişinin öldüğü 19 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle açılan dava yine ertelendi

Deprem Bölgesinden gelirken Pınarbaşı ilçesi yakınlarında otobüsün devrilmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle sürücünün yargılanmasına devam edildi.

İstanbul Bağcılar Belediyesine ait B.K. idaresindeki otobüs, 6 Nisan 2023'te Gürün-Pınarbaşı kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrilmişti. Kazada A.S.(48), H.A.(48) ve H.E.D.(10)  hayatını kaybederken 19 kişi yaralandı. Otobüs sürücüsü B.K. gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. B.K. daha sonra tahliye oldu. Hakkında ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma’ suçundan dava açılan B.K.’nın yargılanmasına devam edildi. Bugün görülen duruşmaya avukatlar katıldı. Mahkeme heyeti tarafından talep edilen raporun beklenmesi ve eksiklerin giderilmesi için duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Haber Merkezi

