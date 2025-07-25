Üç Mahalle, yapılan 107 milyonluk yolla birbirine bağlandı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, Yüreğil, Eyim ve Kuşcağız mahallelerini birbirine bağlayan 15 kilometrelik grup yolunda önemli bir aşamaya gelindi. Yapılan çalışmalarla birlikte, yaklaşık 107 milyon TL değerinde bir yatırım gerçekleştirildi.

Yatırımın Detayları

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen projede, 32 bin ton sıcak asfalt kullanıldı. Yolun genişletme ve altyapı çalışmaları tamamlanma aşamasına gelirken, zemin iyileştirme ile yağmur suyu drenaj sistemleri de yenilendi. Bu yatırımla birlikte, bölge halkının ulaşım konforunun arttığı bildirildi.

Kırsal Hizmetlere Önemli Destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanlara yönelik yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Kocasinan ilçesindeki grup yolunun yapımı, hem ulaşımın kolaylaşmasını sağlıyor hem de bölge halkının yaşam kalitesini artırıyor.

Mahalle Muhtarlarından Teşekkür

Bölgedeki mahalle muhtarları, yapılan hizmetlerden memnuniyetlerini dile getirerek, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Kuşcağız Mahallesi Muhtarı Nurullah Uslu, yapılan asfalt çalışması sayesinde ulaşım konforunun arttığını belirtti. Yüreğil Mahallesi Muhtarı Hacı Mustafa Çam ise, “Mahallemize yapılan bu güzel asfalt çalışmasından dolayı teşekkür ederiz. Hizmet bu, Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Ekonomik Avantajlar

Bu yatırımla birlikte, mevsimsel deformasyonlara bağlı olarak her yıl bütçeye ek yük olarak yansıyan bakım-onarım maliyetlerinin de en aza indirilmesi hedefleniyor. Kayseri'nin dört bir yanına hizmet götürmeyi amaçlayan bu projeler, bölgenin gelişimine katkı sağlarken, halkın yaşam standartlarını yükseltmeye devam ediyor.