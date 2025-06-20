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Üç yıldır aranan 3 kişinin katil zanlısı Gürcistan'da yakalandı

Kayseri'de miras nedeniyle çıkan kavgada kuzenleri S.Y.(30) ve G.M.Y.(20) ile dayıları S.Y.'yi(44) öldürüp Gürcistan'a kaçan M.Y.(43), bin 264 gün sonra yakalandı. Şahsın Türkiye'ye getirilmesi için resmi girişimlere başlandı.

Üç yıldır aranan 3 kişinin katil zanlısı Gürcistan'da yakalandı

Olay, 3 Ocak 2022’de Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Gavremoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.Y. ile kuzenleri S.Y. ve G.M.Y. arasında miras nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında M.Y., belinden çıkardığı tabancayla kardeşler S.Y. ile G.M.Y.’yi ve dayıları S.Y.’ye ateş açtı. İki kardeş olay yerinde, dayıları ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri olaydan sonra kaçan M.Y.’yi bulmak için çalışma başlattı. Daha sonra firari M.Y. hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı. 
Firai sanık bin 264 gün sonra yakalandı
Olaydan sonra önce Kayseri’yi terk eden M.Y.’nin Gürcistan’a kaçtığı belirlendi. Bin 264 gündür firari olan cinayet zanlısının yakalandığı öğrenildi. M.Y.’nin Türkiye’ye getirilmesi için işlemlerin başlandığı öğrenildi.

Haber Merkezi

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