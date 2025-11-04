Uçağı Diyarbakır'a inen Kayserili Umrecilerin mağduriyetine cevap geldi

Kayserili bir turizm firmasıyla umreye giden yolcular, dönüş yolunda firmanın Kayseri’ye değil Diyarbakır’a uçak bileti aldığı gerekçesiyle mağduriyet yaşadıklarını iddia etti. Firma yetkilisi Ahmet Beydüz ise söz konusu iddialara yanıt verdi. Turizm Yetkilisi Ahmet Beydüz: “Öncelikle biz 30 yıllık bir firmayız. Bu işi hakkıyla, hakkaniyetiyle yapan inancında bir firmayız. Yolcularımızın öncelikle dün akşam 20.00’de gelmeleri gerekirken, havalimanı yetkilileri saati 14.30'a alınmış, bize 1 saat kalası haber verdiler. Burada ne bizim ne yolcunun bir suçu var. Mağduriyet söz konusu değil. Bu yolcularımızı biz havalimanına götürüp ortada bırakmadık. Otel bulmayıp ortada bırakmadık. Bunlar aynı otellerinde kaldılar. Yemeklerini, akşam yemeklerini yediler, sabah kahvaltılarını yaptılar ve uçak firmasıyla görüştüğümüzde bugün saat 14.30'da Diyarbakır uçağı var denildi. 47 kişiydi bunlar, 50 kişilik boşluk var dediler. Biz de hacımız mağdur olmasın duygu düşüncesiyle, o bir günün bütün ödemelerini yaptık, hiçbir şey yansıtmadık hacılarımıza, umrecilerimize. Diyarbakır uçağına bindirdik. Şu anda Diyarbakır’dan Kayseri'ye direkt uçak olmadığı için, sıkıntı yaşamasınlar duygu düşüncesiyle, otobüslerini tuttuk, otobüslerle beraber buraya gelecekler. Burada bazı kişilerin yapmış olduğu, söylemiş olduğu iftiralar, olmadık sözler, hakaretler, biz bunların hiçbirisini kabul etmiyoruz. Benim bugüne kadar ister Diyanet'te olsun, hiçbir yerde ismimi lekeleyecek veya götürdüğümüz umreciye vaat ettiğimizi yapmadı diyebilecek hiç kimse bir şey söyleyemez. Biz ne vaat ettiysek, 30 yılın arkasındayız, Kayseri firmasıyız ve yaptıklarımızın da peşindeyiz. Götürdüğümüz umrecilerimiz de bunun şahididir. Binlerce umreci var götürdüklerimiz. Burada umrecilerin söyledikleri 'mağdur olduk'. Hatta Diyanet'e bile 'biz havalimanında kaldık' diye yalan itiraflarda bulunuyorlar, iftira atıyorlar bizlere. Biz bu insanlarımızı, nasıl ki bir insan anne babasına sahip çıkıyorsa, onlar da bizim oradaki emanetçilerimizdir. Oraya varıldığında mağdur olmasınlar diye otel paralarını verdik, akşam yemek paralarını verdik, sabah kahvaltılarını verdik. Hatta Diyarbakır'dan Kayseri'ye gelecek otobüs paralarını verdik. Ekstra uçak tutuldu boş yer olduğu için onların da ekstra bedellerine kadar verildi. Bizden kaynaklanmadı. Eğer böyle bir şey olsa ben bu ekstra bedelleri niye vereyim? Niye hacıyı mağdur edeyim? Tamamen uçak firması yetkili arkadaşların bize bu bilgiyi geç bildirdiğinden dolayı, o hacıyı da bir saat içerisinde oraya gönderemeyeceğimizden, götüremeyeceğimizden dolayı, "Uçağı 2 saat tehir yapın, gene biz yetiştirelim" dedik. Onu da Medine Havalimanı sorumluları müsaade etmediler. Ondan dolayı bir mağduriyet değil, işin ayrı bir boyutu da Medine gibi güzel yerde bir gün fazla kaldılar. Resulullah'ın yanında bir gün fazla kaldılar, ama maalesef bunun idrak ve şuurunda olan çok az insan gördük, buna da esefle üzülüyorum” ifadelerini kullandı.