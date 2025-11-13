Uçaklarda bulunan kara kutu nedir?

Kaza sonrası en çok merak edilen konulardan biri olan “kara kutu”, olası kazalarda uçağın uçuş verilerini ve pilotların kokpitte yaptığı konuşmaları kaydeden cihaza verilen isimdir. Kara kutular iki bölümden oluşur: Uçuş Veri Kaydedicisi (FDR) ve Kokpit Ses Kaydedicisi (CVR). FDR, hız, irtifa, yön, motor durumu gibi binlerce teknik veriyi saniye saniye kaydeder. CVR ise pilotlar arasındaki konuşmaları, uyarı seslerini ve çevresel sesleri kaydederek kazanın nedenini aydınlatmada büyük rol oynar. Kaza sonrası enkazdan çıkarılan kara kutular, yüksek ısıya, basınca ve darbelere dayanıklı şekilde üretilmiştir. Bu sayede en ağır kazalarda bile veriler genellikle kurtarılabilir. İncelenen kayıtlar, hem kazanın nedenini tespit etmek hem de gelecekte benzer olayların önlenmesini sağlamak için kullanılır.