Uçan Kaykay Projesi gençlere tanıtıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından gençleri kaykay sporuyla buluşturmak ve branşın Türkiye genelinde yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen “Uçan Kaykay Projesi”nin tanıtım programına katıldı.

Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen programa Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız, Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan, federasyon yetkilileri ve çok sayıda genç sporcu katıldı.

Programda konuşan Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin spor alanındaki yükselen başarısına dikkat çekerek, şehrin kaykay branşında Türkiye’nin öncü merkezlerinden biri haline geldiğini ifade etti.

Kayseri’nin spor yatırımları ve gençlere yönelik projeleriyle örnek bir şehir olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, “Kayseri, kaykayın adeta merkezi ve ana sürükleyicisidir. 2029 Dünya Spor Başkenti ünvanına yakışır anlayış içerisinde bu branşı daha ileriye taşıyacak her projeye destek vermeye devam edeceğiz. Türkiye’deki yaklaşık 2 bin kaykaycının yarısının Kayseri’de olduğu ifade ediliyor. Bu da şehrimizin ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

Gençlerin sporla buluşmasının önemine işaret eden Başkan Büyükkılıç, “Amacımız gençlerimizi sporla buluşturmak, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmektir. Sporun her türlüsüne destek vermeye devam ediyoruz. Kayseri spor ile yatıyor, spor ile kalkıyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız da desteklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, Kayseri’nin spor altyapısı ve vizyonuyla Türkiye’ye örnek olduğunu söyledi.

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. de lansman programına destek verdi. Türkiye Kaykay Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte gençler kaykay sporunun heyecanını yaşarken, program kapsamında okullara kaykay ve çeşitli spor ekipmanları dağıtıldı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte gençlerin yoğun ilgisi dikkat çekti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gençleri sporla buluşturan projeler ve yeni branşlara yönelik yatırımlarla geleceğin sporcularını yetiştirmeyi sürdürüyor.