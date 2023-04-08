Uçhisar Belediyesi, Fransız kasabası ile olan kardeşliğini bitirdi

Fransa Senatosu’nda terör örgütü YPG/PKK için düzenlenen skandal resepsiyon törenine bir tepkide Nevşehir’in Uçhisar Belediyesinden geldi.

Uçhisar Belediye Meclisi almış olduğu karar ile Fransa’nın Bordo’ya bağlı Cadaujac kasabası ile 2014 yılında imzalanan ve 2015 yılında yürürlüğe giren kardeş şehir protokolünü tek taraflı iptal etti. Fransa senatosunda terör örgütü YPG/PKK için düzenlenen skandal resepsiyon törenine cevaben, Uçhisar Belediye meclisi, Fransa’nın Bordo’ya bağlı Cadaujac kasabası kardeş şehir protokolünü iptal etti. Kardeş şehir sözleşmesinin iptal gündemi ile toplanan Uçhisar Belediye Meclisi 5 Ak Partili, 3 MHP’li, 1 İYİ Partili meclis üyeleri ve 3 mahalle muhtarının oyları ile 2014 yılında imzalanan sözleşmeyi iptal etti. Meclis toplantısı sonrasında İhlas Haber Ajansına açıklamada bulunan Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü “Fransız parlamentosunda YPK/PKK temsilcilerinin ağırlanması söz konusu. Bu senatoda verilen bir resepsiyonda terör temsilcileri ayakta alkışlandılar. Türkiye Cumhuriyetine, Vatanımıza ve Bayrağımıza karşı yapmış oldukları mücadele takdir edildi ve ayakta alkışlandı. Kendilerine sözde onur nişanı takıldı. Macron hükümetini bundan öncede defalarca hem devletimiz, hem bayrağımız hakkında bizleri derinden üzen ve Fransız halkını da derinden üzdüğüne inandığımız ciddi siyasi çalışmaları ve faaliyetleri oldu. 14 Mayıs seçimlerine yaklaştığımız şu günlerde bazı devletlerde Kur’an yakma, PKK ve YPG’li teröristlere destek çıkma, lojistik destek çıkma ve FETÖ gibi terör örgütlerine destek verilmesi bizleri ziyadesiyle üzmektedir” dedi.

Fransa’da olan bu faaliyete de Kapadokya’den, Uçhisar’dan ve Nevşehir’den tepki göstermek istediklerini söyleyen Başkan Süslü “2014 yılında iyi niyet çerçevesinde Belediyemiz ile Fransa’ın Bordo’ya bağlı Cadaujac kasabası ile kardeş kent ilan edilmiş. Biz bu anlamda Macron hükümetine ve yapılan bu çirkin olaya cevaben, AK Partili, MHP’li ve İYİ Partili meclis üyelerimiz ve mahalle muhtarlarımız ile bu kardeş şehir protokolünü sonlandırmayı uygun gördük. Bu kararı oy birliği ile aldık. İnşallah en güzel cevabı vermiş oluruz” şeklinde konuştu.

Meclis toplantısı sonrasında Uçhisar Belediyesi girişinde Uçhisar Belediyesi ile Fransa’nın Bordo’ya bağlı Cadaujac kasabası ile kardeş şehir olduğunu simgeleyen tabela da söküldü. Sökülen tabelanın yerine Türk Cumhuriyetleri ile yapılan anlaşmalar sonrasında kardeş şehir olan belediyenin isminin yazılı olacağı tabela takılacak.