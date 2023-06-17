Uçhisar Kent Meydanına Kavuşuyor

Kapadokya’nın en çok turist alan destinasyonlarından biri olan Uçhisar Beldesinde Kent Meydanı projesi çalışmalarına başlandı.

Kapadokya bölgesinin önemli turizm merkezlerinden olan ve dünyanın en büyük doğal gökdeleni nitelindeki Uçhisar Kalesini de içinde barındıran Uçhisar Beldesi, proje tamamlandığında bölgenin cazibe merkezlerinin başında yer alacak. Kent merkezinde yapımına başlanılan çalışma hakkında açıklamada bulunan Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü; “Uçhisar’ın yeni bir çekim merkezi oluşturmak üzere başladığımız kent meydanı projemizde hedefimiz kent dokusuna uygun fonksiyonel ve sürdürülebilir turizmi destekleyen, işlevsel ve estetik bir alan meydana getirmektir. Projemizin kasabamıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerinde bulundu.