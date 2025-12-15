Ücretli çalışan sayısı bir yılda 160 bin arttı

TÜİK'in Ekim ayı ücretli çalışan istatistiklerine göre geçen yıl Ekim ayında 15 milyon 860 bin 31 kişi olan ücretli çalışan sayısı bu yılın aynı döneminde 16 milyon 20 bin 394'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini paylaştı.
İstatistiklere göre Ekim 2024’te 15 milyon 860 bin 31 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerindeki ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı döneminde 160 bin 363 kişi artarak 16 milyon 20 bin 394 kişiye yükseldi.
Ekimde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 3,5 azalırken inşaat sektöründe yüzde 6,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,5 artış gösterdi.
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı bir önceki aya kıyasla değişim göstermezken bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,3 azaldı. İnşaat sektöründe yüzde 0,3 artış kaydedilirken ticaret ve hizmet sektörlerinde yüzde 0,1 artış oldu.

