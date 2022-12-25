Ücretsiz 'Psikolojik Danışmanlık Hizmeti' Bir Telefon Kadar Yakın

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ihtiyacı olan vatandaşlara şehrin numarası Alo 153 Çağrı Merkezi'ni arayıp, 8 menüsünü tuşlayarak, uzman aile danışmanları ile 12 farklı alanda ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor.

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  • 25.12.2022 13:58
  • Güncelleme: 25.12.2022 14:24
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Ücretsiz 'Psikolojik Danışmanlık Hizmeti' Bir Telefon Kadar Yakın
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ihtiyacı olan vatandaşlara şehrin numarası Alo 153 Çağrı Merkezi’ni arayıp, 8 menüsünü tuşlayarak, uzman aile danışmanları ile 12 farklı alanda ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, eğitim ve kursları ile binlerce vatandaşa hizmet veren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.(KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesiyle hizmetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi ile Alo 153 İletişim Merkezi işbirliğinde psikolojik soruna, sunacağı ücretsiz psikolojik destek sağlıyor. Psikolojik danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Şehrin numarası Alo 153 Çağrı Merkezi’ni arayıp, 8 (Sekiz) menüsünü tuşlayabilecek. Vatandaşlar, telefonun ucunda kendisini bekleyen Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi’nin uzman aile danışmanlarından ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmetinden faydalanacak.

Vatandaşlar, uzman aile danışmanlarından Eşler Arası İletişim, Aile İçi İletişim Eksikliği, Aile Müdahalesi, Kuşak Çatışmaları, Çocuk Problemleri, Ergenlik Problemleri, Kişisel Problemler, Psikiyatrik Rahatsızlıklar, Özgüven Eksikliği, Öfke Kontrolü, Sınav Kaygısı ve Meslek Seçimi gibi 12 farklı alanda ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti alabilecek.

İHA

Kayseri Gündem
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