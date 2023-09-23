Ücretsiz binmek istediği tramvay sonu oldu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 15 yaşındaki çocuk, ücretsiz binmek için bariyerleri atlayarak girdiği tramvay durağından çıkarken tramvayın altında kalarak can verdi.

PAYLAŞ
  • 23.09.2023 15:31
  • Güncelleme: 23.09.2023 16:58
Ücretsiz binmek istediği tramvay sonu oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 15 yaşındaki çocuk, ücretsiz binmek için bariyerleri atlayarak girdiği tramvay durağından çıkarken tramvayın altında kalarak can verdi.

Edinilen bilgiye göre, Alpaslan Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı üzerinde bulunan Sema Yazar Parkı Tramvay Durağı’nda meydana gelen olayda, Harun Can G. (15) arkadaşlarıyla beraber bariyerleri aşarak tramvay durağına girdi. Bu sırada güvenlik görevlisini görerek panikleyen genç, tramvay durağından çıkmak için raylara atlayınca şehir merkezi istikametine giden 3831-B numaralı tramvayın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu tramvayın altından çıkarılan Harun Can G.’ye sağlık ekipleri müdahale etti. Yapılan müdahalede talihsiz gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. Tramvay durağının etrafında geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri inceleme yaparken, hayatını kaybeden gencin cenazesi de hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Özel Çocuklar Kayserisporlu Futbolcularla Buluştu

Özel Çocuklar Kayserisporlu Futbolcularla Buluştu

Melikgazi'de Asfalt Çalışması Devam Ediyor

Melikgazi'de Asfalt Çalışması Devam Ediyor

Serpil-Mehmet İştahlı Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanesi ile Camisi Açıldı

Serpil-Mehmet İştahlı Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanesi ile Camisi Açıldı

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar: 'Uyuşturucu ile sonuna kadar mücadele edilmeli'

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar: 'Uyuşturucu ile sonuna kadar mücadele edilmeli'

Ücretsiz binmek istediği tramvay sonu oldu

Ücretsiz binmek istediği tramvay sonu oldu

Aracı pert olanlar 'mutabakatnameye' dikkat

Aracı pert olanlar 'mutabakatnameye' dikkat

Çok Okunanlar
1
10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

10’uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

2
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

3
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

4
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

5
40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

6
Sivas Caddesi'nde hasarlı bina krizi

Sivas Caddesi’nde hasarlı bina krizi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kaymakam Mehmet Kaya: 'Elma ihraç ettiğimiz ülke sayısını artırmayı hedefliyoruz'

Kaymakam Mehmet Kaya: “Elma ihraç ettiğimiz ülke sayısını artırmayı hedefliyoruz”

Vekil Akar: 'Belediyecilik çağ atladı Geldiğimiz noktada evlere glutensiz yiyecek servisi dahi başladı'

Vekil Akar: “Belediyecilik çağ atladı; Geldiğimiz noktada evlere glutensiz yiyecek servisi dahi başladı”

DAHA FAZLA
Parkta tekme tokatlı kavga

Parkta tekme tokatlı kavga

Ahmet Karagöz ve kadrosu, SP Talas ilçe yönetimini devraldı

Ahmet Karagöz ve kadrosu, SP Talas ilçe yönetimini devraldı

Cumhuriyet Halk Partisi İl Kongresi s onuçlandı

Cumhuriyet Halk Partisi İl Kongresi s onuçlandı

Üçüncü Uluslararası Yarı Maratonu Çocuk Koşusu gerçekleştirildi

Üçüncü Uluslararası Yarı Maratonu Çocuk Koşusu gerçekleştirildi

Kayserispor, Beşiktaş maçı işin yola çıktı

Kayserispor, Beşiktaş maçı işin yola çıktı