Ücretsiz LGS Tercih Danışmanlığı Hizmeti Tam Not Aldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, dört farklı noktada hizmet verdiği LGS Tercih Danışmanlığı Günleri hız kesmeden devam ediyor. Öğrenciler ve veliler, Büyükşehir Belediyesi’nin öğrenci dostu hizmet anlayışıyla Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sürecinde düzenlediği Tercih Danışmanlığı Günleri’nden çok memnun kaldıklarını ifade ettiler.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ’öğrenci dostu’ hizmet anlayışıyla düzenlediği Tercih Danışmanlığı Günleri’nin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih süreci hizmetinden öğrenciler ve veliler çok memnun kaldı. KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi uzmanlarınca öğrencilere tercih süresi boyunca ücretsiz tercih danışmanlığı ve rehberlik hizmeti tam not aldı. Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmetinden çok memnun kaldıklarını ve tercih zamanında öğrencilere çok destek olduklarını ifade eden Öğrenci Hasan Akdağ, “LGS 2022-2023’te 455 puanla yüzdeliğim 5,52 olarak sonuç aldım. Yıl boyunca KAYMEK tesislerinde derslerime çalıştım. Deneme sınavları, soru çözümleri gibi birçok şey yaptık. Sınavlara KAYMEK ile hazırlandık. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi’nin kütüphanelerinden de yararlandım. Sonra burada hocalarımızın desteği ile tercihlerimi yaptım. Sıralamalarla ilgili bize çok yardımcı oldular” diye konuştu. KAYMEK ile sınavlara hazırlandığını dile getiren Hasan Akdağ’ın annesi Ayşe Akdağ ise, “Oğlum KAYMEK Gençlik Merkezleri’ne giderek, tercihlerini yaptı. Çok memnunuz. Yanlış tercihlerimiz de vardı. Yerlerini düzenledik. Büyükşehir Belediyesi’nin bu sistemi ve hizmeti bize sunduğu için çok teşekkür ediyoruz. Çok faydasını gördük. Denemeleri, dersleri, öğretmenlerimizin ilgisini gördük. Çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Öğrenci velisi Ergün Kızılkaya, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, “TOKİ Gençlik Merkezi’ne tercih için danışmanlık hizmeti almaya geldik. Oğlum LGS’ye girdi. Tercihlerini burada hoca hanımla oluşturmaya çalıştık. Çok yardımcı oldular. Çok teşekkür ediyoruz ilgilerinden dolayı. Çok büyük fayda gördük. Teşekkür ediyoruz. KAYMEK kurslarından da çok memnunum. Gençlerimizin bu dijital çağda televizyon ve bilgisayar başında olmalarını engelliyor bu kurslar” ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediyesi KAYMEK Tesisleri’nde çalışan Klinik Psikolog Nur Yağmur Çöl, LGS Tercih süreci hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Çöl, “LGS öğrencilerine eğitim süreci boyunca eğitimlerine destek veriyoruz. Onun dışında psikolojik olarak destek veriyoruz. Bunun yanı sıra tercih zamanlarında tercihlerine destek oluyoruz. Rehberlik yapıyoruz tercih süreleri boyunca. Öncelikle süreç boyunca motivasyonlarını destekliyoruz. Tercih süreci boyunca da okulları hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Talep güzel ve yoğunluğumuz var” şeklinde konuştu.

LGS sınavı başta olmak üzere birçok sınava hazırlık sürecinde öğrencilere ücretsiz kurs imkânı sunarak binlerce öğrenciye dokunan kuruluşu KAYMEK tarafından sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan heyecanlı tercih sürecinde öğrencilerin hizmetine sunulan Tercih Danışmanlığı Günlerinde öğrenciler uzmanlar tarafından yönlendirilerek, birçok konu hakkında bilgi veriliyor. 6 Temmuz’da başlayan Büyükşehir’in, öğrencilerin yetenek, ilgi ve puanları göz önünde bulundurularak, en doğru şekilde tercih yapmaları ve geleceklerine en doğru adımı atmaları konusunda destek vermeyi amaçlayan hizmeti 19 Temmuz’da sona erecek. Öğrencilere, 09.00-17.30 saatleri arasında TOKİ Gençlik Merkezi, Ziya Gökalp Sosyal Tesisleri, Danişment Sosyal Yaşam Merkezi ve Bahçelievler Sosyal Yaşam Merkezi’nde talepleri istikametinde LGS tercih danışmanlığı ve rehberliği hizmeti sunulacak.