  • Haberler
  • Asayiş
  • Ucube Kavşakta Feci Kaza: 3 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Ucube Kavşakta Feci Kaza: 3 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Bekir Yıldız Bulvarını Ihlamur Köprüsüne bağlayan Ziya Gökalp Mahallesindeki Ali İhsan Alçı caddesi üzerindeki 3 ucube kavşaktan birisi üzerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ucube Kavşakta Feci Kaza: 3 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Geçtiğimiz yıl yapılan Bekir Yıldız Bulvarını Ihlamur Köprüsüne bağlayan üç tehlikeli kavşaktan birisi olan kavşakta mahalle sakinlerinin belirttiği gibi defalarca trafik kazası meydana geldi.
Son zamanlarda trafik yükü oldukça artan bu cadde üzerindeki tehlikeli kavşaklardan birisi de 6 yolu birbirine bağlayan Matbaacılar Sitesi önündeki kavşak ve Kömürcüler Sitesi önünde bulunan kavşak.

Kaza saat 14.00 sıralarında Kocasinan İlçesi Ali İhsan Alçı Bulvarı’nda meydana geldi. Kazada 2 araç çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olayn yerine sağlık, polis ev itfaiye ekipleri sevk edildi. İki aracın karıştığı kazada 24 yaşındaki E.E.E. ile annesi 48 yaşındaki D.E. olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazeler morga kaldırılırken 4 yaralı ambulans ise hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 42 yaşındaki D.D. hastanede tüm müdehalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavisine devam edilirken polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de Yaşayan Miras Çalıştayı düzenlendi
Kayseri’de Yaşayan Miras Çalıştayı düzenlendi
Kadir Has Kütüphanesi 8 ay boyunca kapalı olacak
Kadir Has Kütüphanesi 8 ay boyunca kapalı olacak
Hazine, Kayseri'de 156 taşınmazı ihale ile satacak
Hazine, Kayseri’de 156 taşınmazı ihale ile satacak
Başkan Altun, 'Devlet, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak zorundadır'
Başkan Altun, 'Devlet, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak zorundadır'
Kayserispor'dan Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Sazdağı: Hakkınızı helal edin
Kayserispor’dan Beşiktaş’a transfer olan Gökhan Sazdağı: Hakkınızı helal edin
'İntihar, sadece bireysel bir sorun değildir toplum olarak hepimizin sorumluluğudur'
“İntihar, sadece bireysel bir sorun değildir; toplum olarak hepimizin sorumluluğudur”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!