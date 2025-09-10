Ucube Kavşakta Feci Kaza: 3 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Geçtiğimiz yıl yapılan Bekir Yıldız Bulvarını Ihlamur Köprüsüne bağlayan üç tehlikeli kavşaktan birisi olan kavşakta mahalle sakinlerinin belirttiği gibi defalarca trafik kazası meydana geldi.

Son zamanlarda trafik yükü oldukça artan bu cadde üzerindeki tehlikeli kavşaklardan birisi de 6 yolu birbirine bağlayan Matbaacılar Sitesi önündeki kavşak ve Kömürcüler Sitesi önünde bulunan kavşak.

Kaza saat 14.00 sıralarında Kocasinan İlçesi Ali İhsan Alçı Bulvarı’nda meydana geldi. Kazada 2 araç çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olayn yerine sağlık, polis ev itfaiye ekipleri sevk edildi. İki aracın karıştığı kazada 24 yaşındaki E.E.E. ile annesi 48 yaşındaki D.E. olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazeler morga kaldırılırken 4 yaralı ambulans ise hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 42 yaşındaki D.D. hastanede tüm müdehalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavisine devam edilirken polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.