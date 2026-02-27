  • Haberler
  • Gündem
  • Üçüncü iftar çadırı Eskişehir Bağları'nda hizmete açıldı

Üçüncü iftar çadırı Eskişehir Bağları'nda hizmete açıldı

Hunat Camii çevresi ve Büyükşehir Belediyesi yemekhanesinin ardından en çok iftar çadırına ihtiyaç olan Eskişehir Bağları'nda da 3'üncü iftar çadırı kuruldu.

Üçüncü iftar çadırı Eskişehir Bağları'nda hizmete açıldı

Kayseri’de Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma iklimi, Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde kurulan gönül sofralarıyla şehrin dört bir yanında hissediliyor. Eskişehir Bağları’nda üçüncü iftar çadırı vatandaşların hizmetine sunuldu.

Daha önce Hunat Camii çevresinde ve Büyükşehir Belediyesi yemekhanesinde kurulan iftar sofraları, her akşam yüzlerce vatandaşı aynı masa etrafında buluştururken, 27 Şubat 2026 Cuma günü itibarıyla Eskişehir Bağları’nda kurulan yeni çadır da hizmet verecek.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

FETÖ operasyonunda ihraç astsubay yakalandı
FETÖ operasyonunda ihraç astsubay yakalandı
Helenistik döneme ait bin 291 sikke ele geçirildi
Helenistik döneme ait bin 291 sikke ele geçirildi
Bakan Fidan, Kayseri'de temaslarda bulundu
Bakan Fidan, Kayseri'de temaslarda bulundu
Üçüncü iftar çadırı Eskişehir Bağları'nda hizmete açıldı
Üçüncü iftar çadırı Eskişehir Bağları’nda hizmete açıldı
Kayseri Müftülüğü'nün Aile ve Evlilik Okulu Seminerleri Devam Ediyor
Kayseri Müftülüğü'nün Aile ve Evlilik Okulu Seminerleri Devam Ediyor
Kayseri Eğitime Destek Platformu'ndan Bakan Tekin'e Teşekkür
Kayseri Eğitime Destek Platformu'ndan Bakan Tekin'e Teşekkür
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!