Üçüncü iftar çadırı Eskişehir Bağları'nda hizmete açıldı
Hunat Camii çevresi ve Büyükşehir Belediyesi yemekhanesinin ardından en çok iftar çadırına ihtiyaç olan Eskişehir Bağları'nda da 3'üncü iftar çadırı kuruldu.
Kayseri’de Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma iklimi, Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde kurulan gönül sofralarıyla şehrin dört bir yanında hissediliyor. Eskişehir Bağları’nda üçüncü iftar çadırı vatandaşların hizmetine sunuldu.
Daha önce Hunat Camii çevresinde ve Büyükşehir Belediyesi yemekhanesinde kurulan iftar sofraları, her akşam yüzlerce vatandaşı aynı masa etrafında buluştururken, 27 Şubat 2026 Cuma günü itibarıyla Eskişehir Bağları’nda kurulan yeni çadır da hizmet verecek.