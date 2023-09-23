Üçüncü Uluslararası Yarı Maratonu Çocuk Koşusu gerçekleştirildi

 Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası yarı maraton Mimarsinan teması ile gerçekleştirilecek. Maratonda koşacak yarışçıların mesafelerini ve derecelendirmesini daha iyi belirlemek için çip ve tişört dağıtımı devam ediyor.

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  • 23.09.2023 17:10
  • Güncelleme: 23.09.2023 17:10
Üçüncü Uluslararası Yarı Maratonu Çocuk Koşusu gerçekleştirildi

Etkinlik çerçevesinde çocuk koşusu da gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı’nda 7-10 ve 10 – 15 yaş kategorilerinde gerçekleştirilen yarışlardan sonra bütün çocuklara madalya verildi. 
İBRAHİM SOMTAŞ: BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZI HALK KOŞUSUNA BEKLİYORUZ
Madalya dağıtımından sonra konuşan Kayseri Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş, “Hazırlığı bir yıl süren etkinliğimizin ikinci günündeyiz. Çip dağıtımı ile devam ediyoruz. Ayrıca Çocuk maratonumuzu da tamamladık. İki grupta yaptığımız çocuk maratonunda 7-10 ve 10 – 15 yaş kategorisinde harika bir yol koşusu gerçekleştirdik. Hepsi tişörtlerini giyindi madalyasını aldı. Mutlu şekilde aramızdan ayrıldılar. Yarın kendilerini yine bu alanda aileleri ile birlikte göreceğiz. Biz bütün hemşehrilerimizi yarın 9.30’da ki halk koşusuna bekliyoruz” dedi.

1ha

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